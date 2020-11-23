MASCALI: GIRANO IN MOTO PER SPACCIARE COCAINA E MARIJUANA DURANTE IL COPRIFUOCO: ARRESTATI

I carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato nella flagranza due 18enni, uno di Fiumefreddo di Sicilia (CT) e l’altro di Giardini Naxos (ME), poiché ritenuti responsabili di detenzione fina...

I carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato nella flagranza due 18enni, uno di Fiumefreddo di Sicilia (CT) e l’altro di Giardini Naxos (ME), poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte , in Mascali, all’altezza del km 61,8, SS 114, ambito servizio preventivo volto alla vigilanza sul rispetto delle misure disposte per il contenimento della pandemia da covid-19, i militari di pattugli hanno imposto l’alt al motociclo Malaguti 150 con a bordo i due soggetti. Beccati a gironzolare di notte, in barba alle norme anti covid-19, hanno mostrato un eccessivo nervosismo che ha indotto gli operanti a perquisirli sul posto. Perquisizione personale che ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare oltre 30 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana, quest’ultima sostanza già suddivisa in 150 dosi pronte ad essere smerciate. Ad ognuno degli arrestati è stata altresì elevata la sanzione di 400 euro prevista per chi vìola le norme di legge che impongono alle persone di rimanere in casa dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dell’indomani, nonché di non uscire dal proprio comune di residenza se non per ragioni che ne giustifichino lo spostamento.