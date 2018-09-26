MASCALI: SEQUESTRATE ARMI E DROGA.

I Carabinieri della Stazione di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo di Compagnia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 25enne Andrea LEONARDI di Mascal...

I Carabinieri della Stazione di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo di Compagnia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 25enne Andrea LEONARDI di Mascali, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, alterazione di armi, detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni.

Ieri pomeriggio, al termine di un’approfondita attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in quell’abitazione di Via Luigi Capuana dove, grazie anche al prezioso fiuto del cane antidroga “Ivan”, hanno rinvenuto e sequestrato:

• 6 pacchi in cellophane contenenti complessivamente 10 Kg di “marijuana”, nella mansarda;

• 1 involucro di plastica trasparente contenente 40 grammi di “cocaina”, trovata su un tavolo dove la si stava tagliando e dosando;

• 3 bilance elettroniche di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi da immettere sul mercato al dettaglio;

• 1 pistola marca “GLOCK” modello 19 cal. 9 x 21, con matricola abrasa e serbatoio inserito;

• 1 pistola marca “BRUNI” modello 315, nata come “scacciacani” cal. 8 mm, ma modificata con canna per munizioni cal. 6,35 mm, priva di matricola e serbatoio inserito;

• 40 munizioni cal. 7,65.

Le armi, scovate all’interno di una scatola nascosta sotto una scala che collegava la zona giorno alla mansarda, nei prossimi giorni saranno inviate agli specialisti del R.I.S. di Messina per essere sottoposte agli esami tecnico balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Pazza Lanza.