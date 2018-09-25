MASCALI, SEQUESTRATI 138 CAPI DI BESTIAME POTENZIALMENTE INFETTI

I Carabinieri del N.A.S. di Catania, durante i controlli svolti nei giorni scorsi alle attività e strutture dedicate all’allevamento di bestiame, le cui carni e i prodotti derivati sono destinati alle...

I Carabinieri del N.A.S. di Catania, durante i controlli svolti nei giorni scorsi alle attività e strutture dedicate all’allevamento di bestiame, le cui carni e i prodotti derivati sono destinati alle tavole dei cittadini, hanno riscontrato delle irregolarità igienico-sanitarie in una azienda zootecnica di Contrada San Nicola a Mascali.

I militari, coadiuvati dal servizio veterinario dell’A.S.P., al termine dell’ispezione hanno evidenziato come il titolare dell’allevamento ovi-caprino non avesse: identificato i capi di bestiame, sottoposti alla prevista profilassi – di conseguenza tutti sprovvisti di documentazione sanitaria – allevandoli in completa promiscuità, pertanto giudicati potenzialmente infetti e pericolosi per la salute pubblica.

L’allevamento è stato posto sotto sequestro. Si stima che gli animali sequestrati abbiano un valore di circa 50.000 euro.