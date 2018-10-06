MASCALI: SEQUESTRATI ANIMALI DI DIVERSE SPECIE TENUTI IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE, UNA DENUNCIA

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale del servizio veterinario dell’A.S.P. di Catania, hanno ispezionato un fondo agricolo di quella via Petralonga dove sono stati trovati, in p...

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale del servizio veterinario dell’A.S.P. di Catania, hanno ispezionato un fondo agricolo di quella via Petralonga dove sono stati trovati, in pessime condizioni igienico sanitarie, 2 bovini, 2 equini, 29 suini e 57 animali della specie avicola, privi di contrassegno di identificazione.

Gli animali, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81, sono stati sottoposti a sequestro sanitario, ed affidati in custodia fiduciaria al proprietario in attesa che si compiano ulteriori accertamenti volti ad appurare eventuali malattie.

Nella circostanza si è accertato altresì che un cavallo e un suino erano visibilmente denutriti.

Il proprietario degli animali, un 41enne del posto, è stato denunciato all’A.G. poiché ritenuto responsabile di: mancata registrazione sanitaria per allevamento delle specie equina, bovina, suina e avicola; introduzione di animali privi del documento di accompagnamento e maltrattamento di animali.