MASCALI: SEQUESTRATI IN UNA PASTICCERIA ALIMENTI PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA
Senza soluzione di continuità l’attività di controllo degli esercizi pubblici dove si confezionano alimenti posta in essere dai Carabinieri della Stazione Mascali i quali, con il prezioso apporto di personale del A.S.P. e di agenti della Polizia Municipale, per tutto il week end hanno ispezionato diversi locali del comprensorio.
In uno di questi, una pasticceria di piazza Umberto, i militari hanno riscontrato la mancata applicazione del piano di autocontrollo HACCP, nonché la sussistenza di gravi carenze igieniche nella conservazione dei prodotti alimentari, sottoposti a sequestro e contestualmente distrutti poiché potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
Al proprietario della pasticceria sono state irrogate sanzioni amministrative pari ad euro 2.000.