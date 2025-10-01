Mascali, tragedia ieri: 57enne muore dopo la caduta dal balcone mentre puliva i vetri

La comunità di Mascali, nel Catanese, è sotto shock per la tragica scomparsa di Piera Monforte, 57 anni, vittima ieri di un drammatico incidente domestico.La donna, secondo una prima ricostruzione, si...

La comunità di Mascali, nel Catanese, è sotto shock per la tragica scomparsa di Piera Monforte, 57 anni, vittima ieri di un drammatico incidente domestico.

La donna, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul balcone della propria abitazione, al secondo piano di una palazzina, intenta a pulire i vetri. Sarebbe salita su una scala a forbice quando, improvvisamente, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Piera è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici l’hanno ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate.

Nonostante ogni tentativo dei sanitari, le gravi ferite riportate nella caduta non le hanno lasciato scampo. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 13, il cuore di Piera ha smesso di battere.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando Mascali nel dolore. Piera Monforte era molto conosciuta e benvoluta: la sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità, stretta oggi intorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.