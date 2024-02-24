MASCALUCIA. 42 ENNE UCCISO A COLTELLATE DOPO UNA LITE DURANTE FESTA DI COMPLEANNO

Un 43enne è stato ferito mortalmente con un fendente all'addome al culmine di una lite scoppiata a un compleanno a Mascalucia, paese etneo in provincia di Catania in un appartamento di via Pablo Picas...

Un 43enne è stato ferito mortalmente con un fendente all'addome al culmine di una lite scoppiata a un compleanno a Mascalucia, paese etneo in provincia di Catania in un appartamento di via Pablo Picasso.

Secondo quanto si è appreso il delitto è maturato nell'ambito di contrasti familiari.

L'uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Gravina di Catania che hanno fermato un 70enne, familiare della vittima, che non era il festeggiato.

Indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono in corso per accertare l'esatta dinamica dell'omicidio.