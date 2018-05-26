MASCALUCIA: Arrestato l'autore della rapina al supermercato MD
I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno tratto in arresto Salvatore DI GRAZIA cl.68 di Gravina di Catania, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo soggiorno, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica etnea.
Il reo, a seguito mirata attività investigativa della Tenenza dei Carabinieri, è stato ritenuto responsabile, della rapina commessa il 24 febbraio scorso al supermercato MD di Mascalucia.
Dopo le formalità di rito DI GRAZIA è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.