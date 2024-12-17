MASCALUCIA. AUTO CONTRO IL BLOCCO DI CEMENTO, FERITO CONDUCENTE

Nel pomeriggio di ieri, a Mascalucia, un’auto, una Hyundai, è andata a sbattere violentemente contro un blocco di cemento posizionato in via Tremestieri. Il blocco, utilizzato come segnalazione per vi...

Nel pomeriggio di ieri, a Mascalucia, un’auto, una Hyundai, è andata a sbattere violentemente contro un blocco di cemento posizionato in via Tremestieri. Il blocco, utilizzato come segnalazione per vietare il transito ai mezzi, non è stato evitato dal conducente, causando un impatto estremamente violento.

La forza della collisione ha fatto esplodere gli airbag del veicolo, segno della gravità dell’urto.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118, con i soccorritori che hanno prestato le prime cure al conducente direttamente sul luogo dell'incidente. Successivamente, l'uomo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e per ricevere le cure del caso.

Anche la polizia municipale di Mascalucia è intervenuta per effettuare i rilievi necessari, stabilire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti.