MASCALUCIA: AUTO IMPATTA CONTRO AUTO IN SOSTA
Un incidente stradale si è verificato in via 4 Novembre a Mascalucia.
Protagonista dell'accaduto è stata una Chevrolet che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a impattare contro alcune auto posteggiate lungo la strada.
La conducente della Chevrolet, unica persona coinvolta nell'incidente, ha riportato ferite, fortunatamente non gravi.
Nonostante l'impatto, non sono stati segnalati ulteriori feriti, né danni significativi oltre a quelli causati alle vetture in sosta.
Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.