MASCALUCIA: AUTO IN FIAMME, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Attimi di paura, questa sera, in via Tremestieri, a Mascalucia.

Un’auto ha preso improvvisamente fuoco, poco dopo le ore 19 ed è andata completamente distrutta.

Il conducente, giunto quasi all’incrocio con la via San gregorio, quando ha visto le prime scintille ha fatto appena in tempo a parcheggiare alla meno peggio l’auto, e a scendere di corsa.

Subito dopo le fiamme hanno avvolto il veicolo, distruggendolo completamente.

Sul posto i Carabinieri e i vigili del fuoco di Catania,

Sono seguite le operazioni di bonifica dell’area. Non sono stati registrati, fortunatamente, danni a persone