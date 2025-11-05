Mascalucia, auto si ribalta in via del Bosco: ferita una donna. Strada chiusa

MASCALUCIA – Incidente questa mattina, mercoledì 5 novembre 2025, in via del Bosco a Mascalucia. Una Fiat Panda si è ribaltata, finendo capovolta sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, si t...

MASCALUCIA – Incidente questa mattina, mercoledì 5 novembre 2025, in via del Bosco a Mascalucia. Una Fiat Panda si è ribaltata, finendo capovolta sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Alla guida vi era una donna, rimasta ferita nell’impatto.

La conducente è stata soccorsa sul posto; al momento non sono note le sue condizioni e non è stata ancora comunicata la prognosi.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Mascalucia, che hanno messo in sicurezza l’area, effettuato i rilievi e gestito il traffico.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di intervento e la rimozione del mezzo.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Seguono aggiornamenti.

