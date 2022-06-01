MASCALUCIA, BECCATO A RUBARE PEDANE DA UN CANTIERE EDILE. ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia (CT) hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 35 anni in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.Una pattuglia in servizio notturno, nel tr...

Una pattuglia in servizio notturno, nel transitare in via Roma, si avvedeva di un veicolo con il portellone posteriore aperto fermo nei pressi di un cantiere edile, notando un uomo che, alla loro vista, chiudeva repentinamente il vano bagagli.

I militari intervenuti, ricevendo dal 35enne spiegazioni poco credibili circa la sua presenza in loco, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo all’interno una pedana in zinco sistemata nel bagagliaio dallo stesso e altre 3 pronte per essere aggiunte al carico, tutte prelevate dall’adiacente cantiere edile da cui erano state asportate.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..