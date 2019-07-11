MASCALUCIA: CARRELLO SI SGANCIA DALL’AUTOVETTURA E VA A FINIRE CONTRO TUBO DEL GAS

Intervento, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 17.30, dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania Nord e dei tecnici della 2i Rete Gas, che sono intervenuti in via Teano nei pressi di via Pastre...

Intervento, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 17.30, dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania Nord e dei tecnici della 2i Rete Gas, che sono intervenuti in via Teano nei pressi di via Pastrengo a Mascalucia, in quanto un carrello trainante si è sganciato da una autovettura di grossa cilindrata mentre era in corsa andando a sbattere contro un tubo del gas, il quale con la collisione, ha provocato una rottura con perdita.

Il pronto intervento dei vigili e dei tecnici hanno messo e in sicurezza il tubo evitando il peggio.