MASCALUCIA . COLTIVAVA 75 PIANTE DI “CANNABIS INDICA” IN MEZZO AGLI ORTAGGI: ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Mascalucia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’esito...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Mascalucia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’esito di una mirata e meticolosa attività info investigativa ha condotto i militari in pieno centro a Mascalucia all’interno di una abitazione con cortile e giardino di proprietà dell’uomo che, insieme agli ortaggi, ha deciso di dedicarsi alla coltivazione nel suo orto anche di piante di “cannabis indica”.

I carabinieri a seguito di un’accurata ispezione dell’unità abitativa indipendente con annesso giardino anteriore e posteriore hanno trovato riscontro a quanto sospettavano rinvenendo complessivamente 75 piante ben curate e rigogliose, seppur ancora prive di infiorescenze, con un’altezza fino a 60 centimetri, per le quali l’uomo ha anche motivato goffamente la coltivazione adducendo un uso “personale”.

L’intera piantagione, comprese le diverse piantine dello stesso genere coltivate in vasi qua e là nel cortile, è stata estirpata dai militari e successivamente sottoposta a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del 47enne disponendone altresì la sottoposizione agli arresti domiciliari.