MASCALUCIA . CON L’AUTO FINISCE CONTRO IL MURO DI UNA CASA, RAGAZZO FERITO
momenti di apprensione per un giovane coinvolto in un incidente nella nottata di oggi (domenica 25 settembre 2022 ) che si...
Ha perso il controllo dell'auto ed ha sbattuto contro un muro.
Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane coinvolto in un incidente nella nottata di oggi (domenica 25 settembre 2022 ) che si è verificato in Via Alcide de Gasperi
Il ragazzo era alla guida Mitsubishi Pajero. Per cause da accertare, non è più riuscito a governare la macchina, che è andata a collidere contro il muro di un'abitazione, abbattendone una parte.
Soccorso da personale del 118, l'automobilista è stato trasportato presso l'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
La prognosi non è ancora nota. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri.