MASCALUCIA; CONTRAVVENZIONATI I TITOLARI DI UN’AGENZIA DI ASSICURAZIONI E DI UNA LAVANDERIA IN QUANTO ENTRAMBI SPROVVISTI DI GREEN PASS RINFORZATO.

Le attività di controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento della pandemia, hanno visto impegnati i militari della Compagnia di Gravina di Catania in un servizio di controllo volto alla verifica del “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

L’attività svolta dal comando dell’Arma del comprensorio di Gravina di Catania è stata principalmente indirizzata al coinvolgimento della popolazione all’osservanza delle norme, nonché della relativa consigliata profilassi igienico sanitaria.

In tale contesto, sono state controllate oltre 700 persone e sono state sottoposte a verifica complessivamente 72 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

Nel comune di Mascalucia in particolare sono stati contravvenzionati i titolari di un’agenzia di assicurazioni e di una lavanderia in quanto entrambi sprovvisti di green pass rinforzato.