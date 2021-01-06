MASCALUCIA: Grave incidente tra due auto, ragazzo sbalzato fuori dal veicolo.
Gravissimo incidente stradale intorno alle ore 13.30 a Mascalucia in via Alcide de Gaspare.Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Smart ed una Skoda Octavia.A...
Gravissimo incidente stradale intorno alle ore 13.30 a Mascalucia in via Alcide de Gaspare.
Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Smart ed una Skoda Octavia.
A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente della smart che a causa del violentissimo impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.
Ferito in modo grave è stato immediatamente soccorso da un ambulanza intervenuta sul posto e trasferito all'ospedale in codice rosso per le cure del caso.
Sarà compito dei carabinieri e degli uomini della Polizia locale intervenuta sul posto a ricostruire l'esatta dinamica.
NOTIZIA AGGIORNAMENTO