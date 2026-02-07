Mascalucia, investe uno scooter con un 16enne e fugge: 42enne denunciato per omissione di soccorso

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno denunciato un 42enne di Mascalucia, ritenend...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno denunciato un 42enne di Mascalucia, ritenendolo responsabile di omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale con feriti.

Ha un nome, pertanto, il conducente dell’autovettura che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, dopo essere stato coinvolto, intorno alle 20.00 in via Alcide De Gasperi in un sinistro stradale, occorsogli con uno scooter condotto da un 16enne del posto, si è allontanato in tutta fretta dal luogo del sinistro non prestando soccorso al minorenne, in quel momento ancora senza conoscenza sull’asfalto.

Alcuni presenti hanno immediatamente attivato i soccorsi per il ragazzo rimasto ferito, che è stato quindi trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Marco” di Catania dove i sanitari lo hanno curato per politraumi e proceduto alla sutura di ferite lacero contuse al capo, con una relativa prognosi di 20 giorni.

Frattanto alcuni avevano avvisato i Carabinieri di quanto accaduto ed i militari, giunti sul posto, hanno purtroppo potuto soltanto prendere atto della presenza sull’asfalto del motociclo, che evidenziava grossi danni nella sua parte anteriore senza però, appunto, avere contezza del conducente dell’autovettura, già dileguatosi.

Immediata l’attivazione degli accertamenti e l’escussione dei testimoni da parte dei Carabinieri che, evidentemente, hanno ragionevolmente “indotto” il 42enne a ritornare sui suoi passi, recandosi così dai Carabinieri per assumersi le proprie responsabilità in merito all’accaduto.

L’uomo ha ammesso di essere il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro stradale che, sembrerebbe, essere stato causato da un mancato rispetto del diritto di precedenza, nonché, poi dall’agitazione, ben presto trasformatasi in panico, che lo ha assalito mal consigliandolo nel propendere per la fuga.