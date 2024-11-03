MASCALUCIA, LA DROGA PASSATA IN “BUSTINA”: DENUNCIATA 24ENNE

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle mag...

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata.

In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa di Gravina di Catania hanno denunciato una pusher di 24 anni, di origini straniere, residente a Nicolosi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, erano circa le 18:00 quando l’attenzione dei militari, che stava percorrendo una via periferica di Mascalucia, è stata attirata da un giovane che, seduto all’interno di una utilitaria Opel bianca, parcheggiata a bordo strada in direzione di marcia opposta alla loro, si guardava intorno come se stesse aspettando qualcuno.

Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di osservare “le sue mosse” a distanza e in posizione defilata, così da non essere visti e, dopo nemmeno un minuto, hanno scorto un SUV grigio guidato da una donna che gli si è avvicinata. Senza nemmeno scendere dal veicolo, la donna ha consegnato una bustina al ragazzo della Opel che, in cambio, le ha ceduto una banconota, allontanandosi subito dopo.

A quel punto, gli investigatori, ormai certi di trovarsi di fronte a un’attività di spaccio, hanno deciso di passare all’azione. La pattuglia ha agito con prontezza, bloccando l’auto con una veloce manovra e cogliendo la guidatrice completamente di sorpresa. Colta alla sprovvista dalla rapidità e dalla precisione dell’attività, non ha avuto il tempo di reagire, trovandosi immediatamente bloccata dai militari.

Scattata la perquisizione, quindi, i Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultati all’interno dell’auto, una dose di crack e un bilancino di precisione. Proseguendo i controlli, l’equipaggio, ha trovato, abilmente nascosta nella borsa della guidatrice, anche una dose di cocaina.

La giovane pusher è stata, pertanto, denunciata all’Autorità Giudiziaria, mentre la droga è stata