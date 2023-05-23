MASCALUCIA. MINICAR SI RIBALTA DOPO SCONTRO CON UN’AUTO, FERITI

Un Incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 23 Maggio 2023 in via Ombra a Mascalucia.Due auto, una minicar ed una Mazda, si sono violentemente scontrate tra di loro ed a causa del v...

Due auto, una minicar ed una Mazda, si sono violentemente scontrate tra di loro ed a causa del violento urto la minicar si è ribaltata su di un fianco.

Si registrano due feriti il conducente ed il passeggero della minicar, per uno di loro le condizioni di salute sono serie.

Soccorsi e trasportati dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro e dopo le prime cure del caso li hanno trasportati in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

Nel tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico per consentine le operazioni in totale sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO