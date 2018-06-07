MASCALUCIA: Paura in una materna, in fiamme area esterna. Evacuati i bambini
07 giugno 2018 17:51
Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, sono intervenute, poco dopo le 16,30, per lo spegnimento di un incendio di vegetazione e sterpaglie che minacciava direttamente l'istituto scolastico comprensivo Federico di Svevia, in via del Sole a Mascalucia (CT).
Gli alunni presenti all'interno della scuola sono stati tutti portati al sicuro.
Squadre ancora presenti sul posto per le attività di minuto spegnimento e di messa in sicurezza del sito.