MASCALUCIA: Paura in una materna, in fiamme area esterna. Evacuati i bambini

A cura di Redazione Redazione
07 giugno 2018 17:51
Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, sono intervenute, poco dopo le 16,30, per lo spegnimento di un incendio di vegetazione e sterpaglie che minacciava direttamente l'istituto scolastico comprensivo Federico di Svevia, in via del Sole a Mascalucia (CT).

Gli alunni presenti all'interno della scuola sono stati tutti portati al sicuro.

Squadre ancora presenti sul posto per le attività di minuto spegnimento e di messa in sicurezza del sito.

