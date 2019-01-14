MASCALUCIA: Presi con le armi in pugno mentre rapinano un supermercato

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato nella flagranza i 19enni catanesi Angelo NICOLOSI e Raffaele MERLO, poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso.Sabato sera, intorno...

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato nella flagranza i 19enni catanesi Angelo NICOLOSI e Raffaele MERLO, poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso.

Sabato sera, intorno alle 21:00, armati di coltello e di pistola (poi risultata una fedele riproduzione dell’originale) con i volti travisati, hanno fatto irruzione nel supermercato della catena “SIMPLY” di via Tremestieri 11 dove, sotto la minaccia delle armi, hanno arraffato i circa 700 euro contenuti nelle casse.

A scombinare i piani dei due criminali i militari di pattuglia della locale Tenenza la quale, in virtù dell’approssimarsi dell’orario di chiusura e considerando che proprio quel supermercato aveva già subito diverse rapine, si è voluta sincerare che tutto procedesse regolarmente, ritrovandosi ad affrontare, bloccare e disarmare i rapinatori mentre tentavano la fuga con il malloppo in mano.In aggiunta alle armi e gli oggetti utilizzati per celare i volti, i carabinieri hanno sequestrato lo scooter, un Honda SH, utilizzato dai malviventi per raggiungere l’obiettivo, sottoposto a sequestro anche perché senza assicurazione.Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.