MASCALUCIA, RAPTUS DI GELOSIA: IRROMPE A CASA DELL’EX, URLA E LANCIA UN VASO. DENUNCIATO 56ENNE

I Carabinieri delle Tenenza di Mascalucia, al termine di un intervento in coordinamento con la Centrale Operativa, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 56enne del posto ritenuto responsabile del reato di “inosservanza di provvedimenti emessi dall’Autorità”.

Un equipaggio è intervenuto in tarda serata in territorio di Mascalucia in seguito all’attivazione del 112 numero Unico di Emergenza al quale si è rivolto una donna per la presenza a casa dell’ex convivente della figlia.

Ed in effetti i militari operanti, raggiunta l’abitazione della richiedente l’hanno trovata in casa con la figlia, 51enne del posto e l’ex di quest’ultima, identificato per un 56enne che si è presentato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’eccesso di bevande alcoliche.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza il 56enne è risultato sottoposto all’ammonimento per violenza domestica con il divieto di avvicinarsi alla donna che lo aveva in precedenza denunciato.

Dalla ricostruzione dell’accaduto è emerso che il 56enne, probabilmente in un raptus di gelosia era piombato a casa dell’ex minacciandola e gridando. Ad un certo punto avrebbe anche scaraventato un vaso con della terra in direzione della camera della vittima.

L’uomo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.