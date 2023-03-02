MASCALUCIA, RITROVATO GIANLUCA,IL 20ENNE STA BENE

E’ una storia a lieto fine quella che ha trovato il suo epilogo nel pomeriggio di oggi.Gianluca Giangrande, il 20enne che era scomparso ieri dalla comunità alloggio in cui è ospite a Massannunziata, è...

Gianluca Giangrande, il 20enne che era scomparso ieri dalla comunità alloggio in cui è ospite a Massannunziata, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi.

Il ragazzo, fortunatamente, sta bene ed ha già fatto rientro in comunità per la gioia di tutti i suoi affetti.

A dare l’annuncio del ritrovamento di Gianluca Giangrande è stato il primo cittadino di Mascalucia, con un post sui social: La Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia con il Comandante (facente funzione) Licciardello una volta acquisita la denuncia non ha perso tempo e si è messa alla ricerca portando avanti un lavoro complesso e certosino, considerato che il ragazzo era privo di qualsiasi strumento elettronico utile per il ritrovamento.

Sono state acquisite ed esaminate diverse immagini, alcune delle quali segnalavano la presenza del ragazzo in Via Mompilieri.Una corsa contro il tempo per scongiurare il peggio, che ha visto coinvolto nelle ricerche, tra gli altri, anche l'Assessore Cardi che ha permesso il ritrovamento riconoscendo il ragazzo mentre stava adagiato sul ciglio della strada.

Sono stati attimi di apprensione e timore che finalmente si concludono nel migliore dei modi.

Si ringrazia il Prefetto Dott.ssa Librizzi, la Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia con il Comandante Licciardello, la Polizia di Stato, i Rangers Europa Nicolosi con l'ispettore Percolla, la Guardia Forestale di Nicolosi, il Sindaco di Mascalucia Arch. Vincenzo Magra, l'Assessore Cardi', la Polizia Locale di Mascalucia con il Comandante Di Grazia, il Gruppo Comunale della Protezione Civile diretta da Santina Gioviale, MagnaVis Catania unità cinofile e tutti coloro che hanno offerto il proprio aiuto e contributo.