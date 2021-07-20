MASCALUCIA, RUBA UN FURGONE PER RUBARE UN QUAD: ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, hanno svo...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel Comune di Mascalucia.

Nel corso dell’attività i militari della locale Tenenza, unitamente ad un funzionario della Polizia di Stato libero dal servizio, hanno proceduto all’arresto di un 37enne di Trecastagni che, in via Ombra, è stato sorpreso mentre caricava su un furgone un quadriciclo tipo “quad” che aveva appena rubato ad un residente della zona.

Gli immediati accertamenti, inoltre, hanno accertato che anche il furgone era di provenienza furtiva, in quanto asportato furtivamente proprio quella mattina in Giardini Naxos (ME).

Il 37enne pertanto, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

Il servizio è stato altresì finalizzato al controllo delle prescrizioni imposte a 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari, mentre l’attuazione di posti di controllo nei principali snodi viari ha consentito l’identificazione di 26 persone ed il controllo di 20 veicoli, a seguito dei quali sono state elevate 3 sanzioni per violazioni al C.d.S..

Inoltre, il controllo di alcune persone che erano intente a parlare tra loro in Corso San Vito, ha portato alla segnalazione di uno di essi quale “assuntore” di sostanze stupefacenti alla Prefettura poichè, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana per uso personale. (g/t)