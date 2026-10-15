Mascalucia, scomparso 39enne da una comunità: ricerche in corso e appello ai cittadini

MASCALUCIA – Sono ore di apprensione per la scomparsa di Francesco Ventimiglia, 39 anni, originario di Misterbianco, di cui non si hanno più notizie dalle 13:30 di ieri, mercoledì 14 ottobre.

L'uomo, ospite della comunità terapeutica Villa Chiara di Mascalucia, si sarebbe allontanato spontaneamente dalla struttura senza farvi più ritorno.

Immediatamente sono scattate le ricerche. I familiari, gli operatori della comunità e i Carabinieri stanno cercando di ricostruire gli spostamenti del 39enne, concentrando l'attenzione sul territorio circostante.

Al momento della scomparsa Francesco indossava una maglietta blu e una tuta scura. È alto circa 1 metro e 85 centimetri.

A destare ulteriore preoccupazione è il timore, espresso dagli operatori della comunità, che l'uomo possa trovarsi in uno stato confusionale.

L'appello è rivolto a tutti i cittadini: chiunque abbia visto Francesco o sia in possesso di informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a contattare tempestivamente i Carabinieri di Mascalucia o il numero di emergenza 112.

Anche una semplice segnalazione potrebbe rivelarsi importante per le ricerche.