🚨 MASCALUCIA, SCONTRO FIORINO-HONDA SH: FERITO IL CONDUCENTE, TRASFERITO IN ELISOCCORSO

Grave incidente pochi minuti fa lungo via Roma a Mascalucia.

Nuovo aggiornamento sul grave incidente avvenuto pochi minuti fa a Mascalucia, lungo via Roma.

Secondo le informazioni raccolte, un furgone Fiat Fiorino e uno scooter Honda SH si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito a seguito del violento impatto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, insieme ai mezzi di emergenza, per prestare le prime cure al motociclista.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che stanno gestendo la situazione ed effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e permettere alla Polizia Municipale di effettuare i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con traffico bloccato e rallentamenti nella zona.

Restano ancora da chiarire tutti i dettagli del sinistro e, soprattutto, le condizioni del conducente dell’Honda SH..