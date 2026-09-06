🔴🔴 ULTIM’ORA. Incidente sulla SS284 a Santa Maria di Licodia: IN AGGIORNAMENTO

Il sinistro si sarebbe verificato in serata lungo la Statale 284. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

SANTA MARIA DI LICODIA – Incidente stradale questa sera lungo la SS284, nel territorio di Santa Maria di Licodia, per cause ancora da chiarire.

I soccorsi sono sul posto e la situazione sta causando rallentamenti alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Secondo le prime informazioni, non emergerebbero al momento conseguenze particolarmente gravi, anche se il quadro resta ancora in fase di aggiornamento.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sul numero dei veicoli coinvolti.

Si consiglia agli automobilisti in transito nella zona di procedere con prudenza, prestando attenzione alla presenza dei soccorsi e ai rallentamenti.

La situazione è in aggiornamento.

Seguiranno ulteriori informazioni non appena saranno disponibili nuovi dettagli.