CATANIA, 21ENNE DISPERSO IN MARE: RITROVATO DALLA GUARDIA COSTIERA DOPO 4 ORE DI RICERCHE.

Il giovane è stato individuato a circa 1,5 miglia dalla costa, nel tratto di mare antistante San Giovanni Li Cuti. Era in buone condizioni di salute.

CATANIA – Si sono concluse positivamente dopo circa quattro ore le ricerche di un giovane di 21 anni del quale si erano perse le tracce nel tratto di mare antistante San Giovanni Li Cuti, a Catania.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono state coordinate dal Centro Secondario del Soccorso Marittimo di Catania e hanno visto impegnate unità navali e un elicottero della Guardia Costiera, oltre al personale a terra.

Alle ricerche hanno partecipato anche le altre Forze di polizia, con il concorso di numerosi cittadini.

Dopo ore di apprensione, il 21enne è stato individuato dalla motovedetta CP 879 della Guardia Costiera, a circa 1,5 miglia dalla costa.

Il giovane è stato immediatamente raggiunto e recuperato dai militari ed è risultato, fortunatamente, in buone condizioni di salute.

L’intervento si è concluso con il rientro a terra nel porto di Catania e con il ricongiungimento del 21enne con i familiari.