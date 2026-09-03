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ULTIM’ORA – BELPASSO, VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO E MOTO DUE FERITI

ULTIM’ORA – BELPASSO, VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO E MOTO DUE FERITI

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2026 18:10
ULTIM’ORA – BELPASSO, VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO E MOTO DUE FERITI -
Belpasso
Cronaca
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BELPASSO – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 3 settembre 2026, lungo la SP 3/III, sulla strada che collega Valcorrente a Piano Tavola.

Nel violento scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito in maniera seria e trasportato in ambulanza all’ospedale San Marco di Catania, dove è giunto in condizioni serie.

Ferito, ma in maniera meno grave, anche il conducente dell’autovettura, assistito dai sanitari intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.

La SP 3/III resta al momento chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Seguiranno aggiornamenti.


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