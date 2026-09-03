PATERNÒ, VIOLENTO SCONTRO NELLA NOTTE TRA DUE AUTO NELLA NOTTE: DUE FERITI

L’incidente intorno alla mezzanotte. Impatto molto violento, ingenti danni ai mezzi e airbag esplosi. I feriti trasportati all’ospedale di Paternò: non sarebbero gravi.

PATERNÒ – Violento incidente stradale nella notte a Paternò. Lo scontro si è verificato intorno alla mezzanotte e ha coinvolto due automobili, rimaste pesantemente danneggiate a seguito dell’impatto.

La collisione è stata particolarmente violenta: entrambe le vetture hanno riportato ingenti danni alla carrozzeria, mentre all’interno sono esplosi anche gli airbag. Dopo l’urto, i mezzi sono rimasti fermi sulla carreggiata in posizione irregolare, con alcuni detriti finiti sull’asfalto.

La zona è stata quindi interessata dalle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Il bilancio, fortunatamente, sarebbe di due feriti, successivamente trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato alla collisione. L’incidente ha lasciato sulla strada i segni evidenti della violenza dell’impatto.