PALERMO, IL NIPOTINO RACCONTA GLI ABUSI ALLA MAESTRA: ARRESTATO LO ZIO 40ENNE

Il minore, che all’epoca dei fatti aveva meno di dieci anni, avrebbe raccontato quanto subito a una maestra: indagini avviate dopo la denuncia della dirigente scolastica.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Misilmeri, nel Palermitano, con l’accusa di violenza sessuale ai danni del nipotino, che all’epoca dei fatti aveva meno di dieci anni.

Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese su richiesta della Procura, guidata da Angelo Vittorio Antonio Cavallo.

L’indagine è stata avviata dai Carabinieri dopo una denuncia presentata dalla dirigente dell’istituto scolastico frequentato dal minore.

Il bambino avrebbe infatti raccontato a una propria insegnante quanto avrebbe subito. Da quella segnalazione sarebbero quindi scattati gli accertamenti dei militari dell’Arma, culminati nell’emissione della misura cautelare nei confronti del 40enne.

Le accuse dovranno ora essere vagliate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.