ULTIM’ORA ETNA, VONA ROSSO: EMISSIONE DI CENERE IN CORSO, DISPERSIONE VERSO SUD-SUDOVEST
L’INGV ha innalzato il codice colore da arancione a rosso alle 14:40. Il fenomeno è seguito dalle telecamere di sorveglianza
ETNA – Nuovo aggiornamento dell’INGV sull’attività del vulcano. Alle 14:40 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, l’Osservatorio Etneo ha emesso un nuovo VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), innalzando il codice colore per l’aviazione da arancione a ROSSO.
Nel documento viene segnalata un’emissione di cenere vulcanica in corso, con dispersione indicata verso sud-sudovest. L’INGV precisa, al momento dell’emissione del bollettino, che non è stata prodotta una nube di cenere in quota.
Il fenomeno viene osservato attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche dell’Osservatorio Etneo. Un nuovo VONA sarà diffuso qualora dovessero verificarsi variazioni significative dell’attività o un nuovo cambiamento del codice colore.
Attenzione: il codice VONA rosso riguarda l’aviazione e non significa automaticamente chiusura dell’aeroporto o pericolo generalizzato per la popolazione.