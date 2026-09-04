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ULTIM’ORA ETNA, VONA ROSSO: EMISSIONE DI CENERE IN CORSO, DISPERSIONE VERSO SUD-SUDOVEST

L’INGV ha innalzato il codice colore da arancione a rosso alle 14:40. Il fenomeno è seguito dalle telecamere di sorveglianza

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2026 15:18
ULTIM’ORA ETNA, VONA ROSSO: EMISSIONE DI CENERE IN CORSO, DISPERSIONE VERSO SUD-SUDOVEST -
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ETNA – Nuovo aggiornamento dell’INGV sull’attività del vulcano. Alle 14:40 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, l’Osservatorio Etneo ha emesso un nuovo VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), innalzando il codice colore per l’aviazione da arancione a ROSSO.

Nel documento viene segnalata un’emissione di cenere vulcanica in corso, con dispersione indicata verso sud-sudovest. L’INGV precisa, al momento dell’emissione del bollettino, che non è stata prodotta una nube di cenere in quota.

Il fenomeno viene osservato attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche dell’Osservatorio Etneo. Un nuovo VONA sarà diffuso qualora dovessero verificarsi variazioni significative dell’attività o un nuovo cambiamento del codice colore.

Attenzione: il codice VONA rosso riguarda l’aviazione e non significa automaticamente chiusura dell’aeroporto o pericolo generalizzato per la popolazione.

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