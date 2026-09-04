Etna, la nube di cenere si dirige verso Paternò: allerta rossa per l’aviazione
Nuova emissione di cenere dai crateri sommitali dell’Etna. La dispersione è attualmente verso Sud-Sud-Ovest e, come mostra la mappa dell’INGV, interessa anche l’area di Paternò.
Prosegue l’attività esplosiva dai crateri sommitali dell’Etna, accompagnata da una nuova emissione di cenere vulcanica. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo, la dispersione del materiale è attualmente orientata verso Sud-Sud-Ovest.
La mappa della dispersione evidenzia la traiettoria della nube verso il versante meridionale del vulcano, con il settore di Paternò interessato dal passaggio della cenere.
VONA al livello rosso
Alla luce dell'emissione in corso, l'INGV ha innalzato nuovamente il VONA al livello rosso, il massimo previsto per l'aviazione. Il bollettino è stato emesso alle 14:40 di oggi, 4 settembre.
Il codice rosso riguarda la sicurezza della navigazione aerea e non significa automaticamente un pericolo per la popolazione né la chiusura dell'aeroporto. Al momento, infatti, lo scalo di Catania risulta operativo, anche se la situazione resta in evoluzione.
L'attività dell'Etna continua a essere monitorata costantemente dall'Osservatorio Etneo attraverso le reti e le telecamere di sorveglianza.
IN AGGIORNAMENTO