PATERNÒ E BELPASSO, DUE SCHIANTI IN POCHE ORE: QUATTRO FERITI, UNO È GRAVE.

Nella notte lo scontro tra due auto a Paternò, nel pomeriggio il grave incidente sulla SP 3/III tra Valcorrente e Piano Tavola. Coinvolti uno scooter Honda SH 300 e una Seat Leon.

PATERNÒ – BELPASSO – Due violenti incidenti stradali nel giro di poche ore hanno segnato la giornata del 3 settembre nel territorio tra Paternò e Belpasso. Complessivamente sono quattro le persone rimaste ferite, una delle quali in condizioni serie.

Il primo incidente si è verificato nella notte a Paternò, intorno alla mezzanotte, dove due automobili si sono scontrate violentemente.

L’impatto è stato particolarmente forte e ha provocato ingenti danni ai due mezzi, con l’esplosione degli airbag e diversi detriti rimasti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, nessuno dei due avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi.

Diverse ore dopo, nel tardo pomeriggio, un secondo e più grave incidente si è verificato nel territorio di Belpasso, lungo la SP 3/III, sulla strada che collega Valcorrente a Piano Tavola.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati uno scooter Honda SH 300, condotto da un 47enne di Belpasso, e una Seat Leon alla cui guida si trovava un uomo di 54 anni, anche lui di Belpasso.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di una curva.

L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il 47enne alla guida dello scooter, rimasto ferito in maniera seria.

Il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale San Marco di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Ferito, ma in maniera meno grave, anche il 54enne alla guida della Seat Leon.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

La SP 3/III è stata inoltre chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dall’incidente, con conseguenti disagi alla circolazione tra Valcorrente e Piano Tavola.

Due incidenti distinti, avvenuti a poche ore di distanza, che hanno reso particolarmente pesante la giornata sulle strade del comprensorio etneo.