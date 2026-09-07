S. Maria di Licodia, cade da 3 metri: 57enne in prognosi riservata, denunciato il proprietario

Il 57enne stava eseguendo lavori sull’impianto elettrico quando è precipitato dalla scala.

Una caduta da una scala durante alcuni lavori all'interno di un edificio in ristrutturazione ha richiesto l'intervento dei Carabinieri che, avviati gli accertamenti per ricostruire l’accaduto, hanno poi denunciato un 66enne.

Nel corso della mattinata, al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata una richiesta di aiuto e, pertanto, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno raggiunto un edificio in via di ristrutturazione, dove poco prima un 57enne era caduto da una scala posta a circa tre metri di altezza, mentre eseguiva alcuni lavori sull'impianto elettrico.

L'uomo è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I militari hanno acquisito sul posto i primi elementi utili a ricostruire la vicenda e gli accertamenti sono poi proseguiti con il supporto del personale dello SPRESAL, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del servizio sanitario regionale, che fa capo al Dipartimento delle Aziende Sanitarie Locali, ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata e acquisito la documentazione necessaria per verificare le condizioni di sicurezza e le modalità con cui venivano eseguiti i lavori.

Al termine delle verifiche è emerso che l'intervento sull'impianto elettrico era stato richiesto al 57enne dal proprietario dell'immobile, un 66enne, nei cui confronti sono stati quindi effettuati gli ulteriori riscontri. L'area interessata dall'incidente è stata sottoposta a sequestro, mentre l'Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione procedente.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 66enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per lesioni personali colpose all'Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.