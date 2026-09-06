MONTE ERICE, AUTO FINISCE SUGLI SPETTATORI DURANTE LA CRONOSCALATA: MORTI DUE GIOVANI DI 18 E 20 ANNI

La tragedia alla postazione 9 della 68ª Cronoscalata Monte Erice. La vettura avrebbe perso il controllo lungo il percorso: ferito gravemente anche un commissario di gara.

ERICE – Una giornata di sport si è trasformata in tragedia questa mattina durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice. Due giovani spettatori, di 18 e 20 anni, hanno perso la vita in seguito a un gravissimo incidente avvenuto lungo il percorso, nei pressi della postazione 9.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, una Peugeot 308 TCR impegnata nella gara avrebbe perso il controllo durante la prova. La vettura, condotta dal pilota Marco Nicoletti, avrebbe urtato una protezione in balle di fieno posta ai margini del tracciato, finendo successivamente nella zona laterale dove si trovavano alcuni spettatori.

Ad avere la peggio sono stati due giovani, nati nel 2006 e nel 2008. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma per entrambi non ci sarebbe stato nulla da fare.

Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un commissario di gara, soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di un possibile guasto tecnico al mezzo, ma al momento non risultano conferme ufficiali sulle cause che avrebbero determinato la perdita di controllo della vettura.

La competizione è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche la posizione degli spettatori rispetto al percorso di gara e verificare ogni elemento relativo alle condizioni di sicurezza.

La tragedia ha profondamente scosso l’ambiente della manifestazione e l’intero territorio ericino. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle condizioni del commissario di gara rimasto ferito.