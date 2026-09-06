🔴🔴 ULTIM'ORA. PATERNÒ, ENNESIMO INCIDENTE ALLA ROTONDA TRA VIA CONVENTO E CORSO ITALIA: DUE AUTO COINVOLTE
PATERNÒ, ENNESIMO INCIDENTE ALLA ROTONDA TRA VIA CONVENTO E CORSO ITALIA: DUE AUTO COINVOLTE
PATERNÒ – Ennesimo incidente stradale questa mattina a Paternò. A distanza di appena due giorni da un altro incidente avvenuto in città, intorno alle ore 11 di oggi si è verificato un nuovo scontro alla rotonda tra via Convento e Corso Italia.
A entrare in collisione sono state due autovetture Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nell'incidente. Al momento non si conoscono con precisione le loro condizioni di salute.
L'impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione in uno degli incroci maggiormente trafficati della città, con disagi per gli automobilisti in transito tra via Convento e Corso Italia.
Restano da chiarire l'esatta dinamica e le cause dello scontro. Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli.