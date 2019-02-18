MASCALUCIA: SCOPERTA CENTRALE DI AUTO RUBATE, DENUNCIATO 28ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno denunciato il catanese N.D. di anni 28, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio.Al termine di un...

Al termine di una approfondita attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in quel garage di via Pablo Picasso, locale nella piena disponibilità del giovane pregiudicato, dove lo stesso aveva allestito una vera e propria centrale del riciclaggio di auto rubate, con tanto di officina ed attrezzatura idonea alla trasformazione delle auto e la loro reintroduzione in una sorta di mercato “parallelo”.

Durante la perquisizione del locale gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato:

Una Smart For Two, priva di targa, rubata a Massarosa (LU) il 29.11.2018;

una Fiat 500 Abarth, priva di targa, rubata nel capoluogo etneo il 10.2.2019;

una Fiat Panda, priva di targa, rubata sempre a Catania l’11.2.2019;

un Audi A4, priva di targa, rubata a San Gregorio di Catania il 20.1.2019; 63

centraline elettroniche appartenenti a diversi marchi e tipo di autovetture, nonché numerosi documenti di circolazione.

Al termine delle operazioni l’intero garage è stato posto sotto sequestro, mentre nei prossimi giorni, dopo i dovuti approfondimenti, la autovetture saranno restituite ai legittimi proprietari.