MASCALUCIA: Sorvegliato speciale di Belpasso viola il l’obbligo di soggiorno
I Carabinieri della tenenza di Mascalucia ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di Belpasso di 26 anni, per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pub...
A cura di Redazione
14 aprile 2018 12:43
I Carabinieri della tenenza di Mascalucia ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di Belpasso di 26 anni, per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Il giovane è stato fermato mentre percorreva in auto il centro di Mascalucia, in palese violazione della misura preventiva cui era sottoposto.
L’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.