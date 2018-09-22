MASCALUCIA: SPACCIAVA “FUMO” IN VIA SAN GIACOMO, ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 27enne Andrea COSTA di Mascalucia, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stup...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 27enne Andrea COSTA di Mascalucia, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sotto osservazione da alcuni giorni da parte degli uomini del Nucleo Operativo, è stato beccato ieri sera in Via San Giacomo a Mascalucia mentre piazzava droga ad alcuni clienti.

Bloccato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di:

2 buste di plastica contenenti circa 60 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare lo stupefacente da porre in vendita, nonché 135 euro in contanti, incassate dalla pregressa vendita della droga.

I Carabinieri per comprovare l’attività illecita hanno anche fermato e perquisito due acquirenti trovati in possesso di circa 12 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.

La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.