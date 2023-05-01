MASCALUCIA. TRAGEDIA NELLA NOTTE, 73ENNE MUORE IN INCENDIO SCOPPIATO NELLA SUA ABITAZIONE

Una insegnante in pensione, Agata Nicotra, 73 anni, è morta la notte scorsa in un incendio avvenuto nella sua abitazione di via Verdi, a Mascalucia. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa de...

Una insegnante in pensione, Agata Nicotra, 73 anni, è morta la notte scorsa in un incendio avvenuto nella sua abitazione di via Verdi, a Mascalucia

. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver forzato la porta sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna per terra, priva di vita.

Da una prima ricostruzione, l’ex insegnante, che al momento della tragedia si trovava da sola in casa, sarebbe morta per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. Le fiamme sarebbero partite dalla lavanderia. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo gli abitanti dell’appartamento soprastante che si trovavano sul balcone e non potevano usare le scale perché completamente invase dal fumo.

La notevole quantità di materiali presenti all’interno dell’abitazione ha agevolato e alimentato le fiamme. Per le alte temperature raggiunte nell'incendio i solai hanno subito danni che dovranno essere oggetto di accurate verifiche tecniche.