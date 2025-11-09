Mascalucia, trasferisce le armi da Catania senza avvisare la Polizia: denunciato

Ha spostato da una località all’altra le due armi che aveva in casa senza darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, come prescritto dalla normativa vigente e, p...

Ha spostato da una località all’altra le due armi che aveva in casa senza darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, come prescritto dalla normativa vigente e, per questa ragione, è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

L’uomo, un incensurato catanese di 44 anni, è stato individuato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, nell’ambito delle costanti azioni finalizzate ad accertare il rispetto delle norme in materia di armi e munizioni, a cominciare dalla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge in capo ai detentori.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di “Borgo Ognina” hanno appurato che il 44enne aveva trasferito una pistola e un fucile dall’originaria residenza ubicata nel comune di Catania alla nuova residenza nel comune di Mascalucia, non provvedendo alla prescritta comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuto spostamento entro i termini previsti dalla legge, ossia entro 72 ore. Inoltre, è previsto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medicato attestante i prescritti requisiti per coloro che tengono armi.

Per questa ragione, i poliziotti del Commissariato hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per l’omessa denuncia dello spostamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Le armi sono state recuperate e sequestrate dagli agenti che hanno segnalato il 44enne in Prefettura per l’emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno controllato oltre 1.600 soggetti residenti nel territorio di propria competenza e ulteriori verifiche sono state già programmate.