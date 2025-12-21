Mascara si dimette, il Paternò Calcio risponde: “Sorpresi e amareggiati”. Duro richiamo ai tifosi

L'A.D S. Paternò Calcio è profondamente sorpresa e amareggiata per la notizia delle dimissioni dalla carica di allenatore annunciate poche ore fa da Giuseppe Mascara. Tanto più che la decisione è giu...

L'A.D S. Paternò Calcio è profondamente sorpresa e amareggiata per la notizia delle dimissioni dalla carica di allenatore annunciate poche ore fa da Giuseppe Mascara.

Tanto più che la decisione è giunta ai vertici della Società dopo essere stata resa pubblica in sala stampa dallo stesso Mascara, al termine dell’incontro con la Nissa, senza che ne venisse fatta comunicazione alla Società.

Come lo stesso Mascara ha dichiarato durante l'intervista, il Paternò Calcio ha tenuto fede ai contratti in essere con i giocatori e ha soddisfatto le richieste avanzate dal Mister. Su sua indicazione sono stati esonerati 7 giocatori , naturalmente dopo avere liquidato le dovute spettanze e cancellato i loro contratti.

Sono stati tesserati 5 nuovi giocatori cui è stato corrisposto, alla firma, un anticipo di un mese di stipendio come lo stesso Mister aveva richiesto. Sono in corso le trattative per altri acquisti che si chiuderanno entro il 27 dicembre.

I nuovi arrivi sono tutti professionisti di valore e scelti insieme al mister verso il quale abbiamo mantenuto la fiducia fronteggiando le pressioni generate dalla lunga serie di sconfitte.

Dichiara la dirigenza: "Abbiamo fatto nei tempi possibili quanto era in nostro potere per dare a Mascara, alla squadra e a tutti i sostenitori il segnale della nostra volontà di non arrenderci e non lo faremo. La Società accetta dunque le dimissioni di Mascara, lo ringrazia per il lavoro svolto, e prosegue senza esitazioni e con determinazione nell'obiettivo di portate il Paternò Calcio ai livelli che merita la sua storia".

In questo momento la Società vuole rivolgere ai tifosi un messaggio molto importante e necessario di fronte alla sempre più forte contestazione che arriva dalla curva. L'insulto rivolto oggi alla persona del Presidente allo stadio non è accettabile, specialmente considerato che ad oggi sono stati investiti centinaia di miliaia di euro per l'ASD Paternò Calcio.

La sopportazione della dirigenza è arrivata al limite. “ Non lasciate - è il monito di Kirdi - che tutti noi perdiamo”.