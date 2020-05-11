MASCHERINE, ESAURITE QUELLE DA 50 CENT. L'ALLARME DI FEDERFARMA: «MANCANO ANCHE GUANTI E ALCOL»

“Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite. Non sono state ancora consegnate in altre grandi cit...

“Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c‘è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti sono disponibili alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibilità delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a

capo”. Lo ha detto Marco Cossolo, presidente di Federfarma.

“Oltre alle mascherine, c’e’ una fortissima carenza di guanti e di alcol per disinfettare. Sono introvabili nelle farmacie italiane”. A dar voce a un problema “riscontrato da Nord a Sud della penisola” e’ Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. “Il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile, si e’ triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi dopo l’emergenza Covid-19”.

Questo, prosegue, “deriva dall’altissimo costo di acquisto pagato dalla farmacia ai fornitori, per il fatto che le materie prime sono aumentate, la richiesta si e’ moltiplicata per mille e le giacenze di magazzino sono ormai finite”