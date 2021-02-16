MASSIMO GALLI: "HO IL REPARTO INVASO DA NUOVE VARIANTI, A BREVE PROBLEMI SERI"

"Variante covid nuova, possibile ondata nuova. Presto avremo problemi più seri in Italia". Il professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la...

"Variante covid nuova, possibile ondata nuova. Presto avremo problemi più seri in Italia". Il professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione della variante inglese del coronavirus in Italia. "Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti, ci sono e sono più contagiose. E’ un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus", dice Galli a Mattino Cinque.

"E' inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto. Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri. Chi, compreso il sottoscritto, vi dice ‘bisogna chiudere di più’ può incorrere nel rischio di esagerare, ma il rischio di esagerare è inferiore alla probabilità di avere ragione. Il numero di casi superiore in Inghilterra, Francia e Spagna indica che le varianti si sono diffuse prima: dalla Gran Bretagna, la variante inglese ha varcato la Manica e sta scendendo", prosegue.

Negli ultimi 2 giorni hanno fatto discutere le dichiarazioni di Walter Ricciardi. Il consigliere scientifico del ministro della Salute ha invocato il lockdown per abbassare la curva dei contagi: "Ricciardi -dice Galli- è uno di quelli che ha tenuto la barra dritta. Qualcuno dovrebbe vergognarsi di quello che ha combinato quest’estate. Non parlo solo di qualche collega ma anche di una parte dei media che ha fatto riferimento ad un virus morto e ad una malattia che non esisteva".

