MASSIMO RANIERI CADE DAL PALCO DEL TEATRO DIANA MENTRE CANTAVA, RICOVERATO AL CARDARELLI

FLASHMomenti di paura per Massimo Ranieri. Il cantante è caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana, al Vomero.Il cantante e attore è al momento in osservazione al Cardarelli, dove seco...

A cura di Redazione 06 maggio 2022 22:16

Condividi