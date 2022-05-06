95047

MASSIMO RANIERI CADE DAL PALCO DEL TEATRO DIANA MENTRE CANTAVA, RICOVERATO AL CARDARELLI

FLASHMomenti di paura per Massimo Ranieri. Il cantante è caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana, al Vomero.Il cantante e attore è al momento in osservazione al Cardarelli, dove seco...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2022 22:16
FLASH

Momenti di paura per Massimo Ranieri. Il cantante è caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana, al Vomero.

Il cantante e attore è al momento in osservazione al Cardarelli, dove secondo le prime informazioni gli è stato riscontrato un trauma cranico.

Non si sa se la caduta possa essere stata causata da un malore o da un gesto maldestro mentre era in scena.

Panico in platea presso il teatro napoletano dove subito sono subito accorsi si soccorritori del 118.

