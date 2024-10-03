MASSUCCI: "IN ITALIA LIVELLO 2 DI ALLERTA PER TERRORISMO. E' QUELLO CHE PRECEDE UN ATTACCO"

"Come tutti i grandi eventi che attivano un flusso di denaro importante, c'è bisogno di attivare la cabina di regia, che era già stata attivata dalle forze dell'ordine, con il coordinamento della Pref...

"Come tutti i grandi eventi che attivano un flusso di denaro importante, c'è bisogno di attivare la cabina di regia, che era già stata attivata dalle forze dell'ordine, con il coordinamento della Prefettura, che ha il coordinamento dell'antimafia, il lavoro che si sta facendo è costante e i riflettori sono molto alti, ci rendiamo conto che questo flusso di denaro potrebbe effettivamente attivare degli interessi di cui storicamente Roma non è immune".

Così Roberto Massucci, nuovo Questore di Roma, nel corso dell'incontro con la stampa in via di San Vitale. "Va tenuto alto il livello della prevenzione per quanto riguarda la gestione della sicurezza pubblica. Se è vero che abbiamo fatto un Giubileo straordinario ai tempi dell'Isis, i tempi che stiamo vivendo adesso non sono tanto più sereni. Il livello di allerta del Paese è di livello due, che è quello prima dell'attacco terroristico, quindi l'attenzione è altissima", conclude.

"Torno con un nuovo Giubileo. Credo che Roma abbia bisogno debba coltivare parole chiavi e una di questa è il rispetto. In campo c’è anche la polizia e, in continuità con il mio predecessore Carmine Belfiore, lavoreremo per portare avanti un progetto di continuità che deve guardare ai giovani, alle comunità straniere e alle comunità di Roma" ha detto.

"La preparazione al Giubileo ha un costo per la vivibilità cittadina per i cantieri che miglioreranno Roma.

Nei luoghi dove si svolgeranno gli eventi lavoreremo nel segno di una 'polizia gentile'", aggiunge.