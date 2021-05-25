MATRIMONI: LE REGOLE PER SPOSARSI E FESTEGGIARE DAL 15 GIUGNO

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo per i ricevimenti dopo le cerimonie civili e religiose. Quindi matrimoni, cresime e comunioni, ad esempio. Lo riporta il Corriere de...

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo per i ricevimenti dopo le cerimonie civili e religiose. Quindi matrimoni, cresime e comunioni, ad esempio. Lo riporta il Corriere della Sera, specificando che gli esperti del Cts hanno anche confermato che non ci sarà alcun limite massimo al numero di invitati che potranno partecipare alle feste.

C'è da dire che un tetto è comunque previsto, ma questo sarà legato alla capacità dei diversi spazi e non a una regola universale per le cerimonie

l settore wedding riparte e la data di inizio è il 15 giugno.

Ma quali sono le restrizioni da rispettare per poter festeggiare i matrimoni 2021?

Green pass. La prima regola per i matrimoni è quella del green pass, di cui si è molto discusso anche in tema vacanze e viaggi in Italia e all’estero. Il green pass è un certificato che attesta la vaccinazione (ciclo completo), guarigione da Covid o tampone negativo, che dovrà essere effettuata 48 ore prima del matrimonio.

Numero di invitati. Non c’è alcun limite che riguarda il numero di invitati a un matrimonio.

Mascherine e distanziamento sociale. Decade l’obbligo di indossare la mascherina sia negli spazi aperti che al chiuso purché si rispettino le distanze interpersonali di almeno un metro con soggetti non conviventi.

Matrimoni all’aperto o al chiuso. Gli esperti consigliano di preferire spazi aperti, ma non c’è un obbligo, quindi si possono festeggiare eventi al chiuso purché sia garantito il ricambio d’aria.

Covid manager. Si parla ormai del Covid manager una figura che dovrà occuparsi dell’organizzazione e del controllo dell’evento. Sarà la persona (1 ogni 50) che controllerà la distribuzione dei tavoli, i green pass e l’elenco dei partecipanti oltre che di evitare assembramenti.

Tavoli. Il distanziamento tra i tavoli di almeno 2 metri (ma consigliati 2 metri e mezzo), con sedute interne distanziate di almeno 1 metro;

Buffet. La somministrazione self service al buffet è esclusa. È consentito, invece, un servizio di selezione di alimento esposti in modalità show cooking e distribuito dal personale di sala. Si potranno inoltre servire cibi monodose (panini o grissini) con le pinze; non c’è obbligo che siano confezionati.

Fotografi e musicisti. Dovranno indossare la mascherina qualora dovessero avvicinarsi per ragioni ovvie a invitati e sposi. In particolar modo i musicisti devono utilizzare un idoneo presidio monouso per l’utilizzo del microfono, se non personale.

Balli. Si potrà ballare, anche all’interno, purché si riesca a organizzare un’area che consente di mantenere il distanziamento interpersonale; ogni persona deve avere una superficie di movimento di 2 metri quadri. Al chiuso ancora non si sanno le direttive.